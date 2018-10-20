Новинка от компании Lenovo смартфон K9

Телефон получил батарею, емкость которой составляет 3000 мАч. Кроме того, смартфон оснащен симметричным USB-C портом и модулем GPS. Девайс поддерживает беспроводные соединения Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11 b/g/n и 4G VoLTE.В основу электронной схемы K9 положен 8-ядерный чипсет MediaTek Helio P22, способный поддерживать частоту до 2 ГГц. Гаджет отличается наличием двух сдвоенных камер спереди и сзади. Разрешение оптических сенсоров составляет 13 МП и 5 МП. При этом тыльная и фронтальная камера снабжена вспышкой на светодиодах, а для улучшения качества фотографий задействованы функции искусственного интеллекта.Управлением графическими процессами занимается видеоконтроллер PowerVR GE8320 на 650 МГц. Набор памяти представлен 3 ГБ «оперативки» и флэш-накопителем на 32 ГБ. Для увеличения объема на 256 ГБ можно воспользоваться слотом microSD, который может служить как второе гнездо для SIM-карты. Стоимость смартфона составит 129 долларов.