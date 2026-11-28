Samsung Galaxy S27 Ultra будет лучше снимать ночью

Будущий флагманский смартфон Samsung Galaxy S27 Ultra получит кардинально улучшенную основную камеру, которая совершит заметный качественный рывок при съёмке в условиях недостаточного освещения. По данным авторитетного инсайдера Ice Universe, новый сенсор обеспечит значительно более высокую яркость и детализацию ночных фотографий, а качество видеосъёмки в темноте информатор назвал «особенно впечатляющим».

Ради модернизации главного модуля производитель планирует пересмотреть общую компоновку камер. Ранее сообщалось, что Galaxy S27 Ultra может лишиться отдельного 12-Мп телевика с 3-кратным оптическим зумом, а заодно и вспомогательного лазерного автофокуса. Кроме того, в грядущем поколении ожидается расширение линейки: компанию стандартной модели, Plus и Ultra составит новый Galaxy S27 Pro, фотовозможности которого будут максимально приближены к старшему флагману.Официальный анонс семейства Samsung Galaxy S27 традиционно ожидается в начале 2027 года.