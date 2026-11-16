Официально: HONOR 700 получит экран с яркостью 8000 нит

Компания HONOR опубликовала новые сведения о параметрах смартфонов серии HONOR 700, которые еще не были представлены официально. Итак, производитель подтвердил наличие тыльной камеры с главным модулем разрешением 200 Мп, кольцевой подсветки студийного уровня с тремя режимами освещения, дисплея Oasis последнего поколения с разрешением 1,5K, рамкой 0,98 мм со всех сторон, минимальной яркостью 1 нит, пиковой яркостью 8000 нит, частотой ШИМ-затемнения 3840 Гц и функцией Live Video для записи трехсекундного видео до нажатия кнопки спуска затвора.

Ранее сообщалось, что линейка будет состоять из моделей HONOR 700, HONOR 700 Pro и HONOR 700S. Базовой модели приписывают наличие процессора Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, а старшой – более производительной платформы Snapdragon 8 Gen 5. Все три смартфона оснастят дополнительным экраном на задней панели с возможностями искусственного интеллекта, аккумулятором Qinghai Lake ёмкостью 9000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт и тыльной камерой с 200-Мп главным модулем. Также HONOR 700 и HONOR 700 Pro будут отличаться наличием 50-Мп модуля с перископическим телеобъективом.