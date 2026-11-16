Ранее сообщалось, что линейка будет состоять из моделей HONOR 700, HONOR 700 Pro и HONOR 700S. Базовой модели приписывают наличие процессора Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, а старшой – более производительной платформы Snapdragon 8 Gen 5. Все три смартфона оснастят дополнительным экраном на задней панели с возможностями искусственного интеллекта, аккумулятором Qinghai Lake ёмкостью 9000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт и тыльной камерой с 200-Мп главным модулем. Также HONOR 700 и HONOR 700 Pro будут отличаться наличием 50-Мп модуля с перископическим телеобъективом.