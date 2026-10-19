iQOO Neo12 показали на фото и рендере

Информатор @experiencemore опубликовал живое фото смартфона iQOO Neo12 в расцветке Battle, которая может похвастаться динамическим текстурированием задней панели корпуса. Внешний вид узора будет меняться в зависимости от угла падения света.

Также китайский производитель опубликовал тизер, подтверждающий дату официально презентации – 28 октября. По предварительным данным, смартфон оснастят прошлогодним флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, батареей Blue Ocean ёмкостью 9000 мАч с кремниевым анодом 5-го поколения и плотностью энергии 916 Втч/л, системой охлаждения Ice Dome с активным вентилятором, дисплеем с пиковой яркостью 2200 нит по всей площади, поддержкой динамического диапазона XDR и режима с минимальной яркостью 1 нит, корпусом с металлической рамкой, 3D-ультразвуковым дактилоскопом и технологией управления Q-flex с сенсорным чипом, как у флагмана iQOO 16, который выдает частоту дискретизации касаний 5000 Гц.

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