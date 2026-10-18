Смартфоны HONOR WIN 2 получат защиту от воды IP68, IP69 и IP69K

Компания HONOR раскрыла новую порцию подробностей о смартфонах серии WIN 2, которые будут представлены уже 21 октября. Производитель подтвердил наличие полноценной защиты от воды и пыли в соответствии со степенями IP68, IP69 и IP69K. Любопытно, что защищены будут и вентиляторы системы охлаждения, но уже по стандартам IPX8 и IPX9. Ранее сообщалось, что HONOR WIN 2 оснастят флагманским 2-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, аккумулятором ёмкостью 10100 мАч, двухтурбинной системой охлаждения экраном с разрешением 2K, частотой обновления изображения 185 Гц и ШИМ-регулировкой на частоте 5920 Гц.