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Смартфон iQOO 16 оценили в 895 долларов

Компания iQOO пополнила ассортимент смартфонов моделью iQOO 16, которая базируется на флагманской однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с 2-нанометровым техпроцессом и тактовой частотой до 5 ГГц. Новинку также оснастили 6,85-дюймовым экраном AMOLED от Samsung с разрешением 3168:1440 точек, кадровой частотой до 165 Гц, контрастностью 8000000:1 и ШИМ-регулировкой с частотой до 3300 Гц, ОЗУ LPDDR5X Ultra или LPDDR5X Ultra Pro в зависимости от версии, флеш-памятью UFS 4.1, игровым чипом iQOO Q4, батареей Blue Ocean ёмкостью 8400 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 40-Вт беспроводной зарядок, поддержкой обходной зарядки, основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик оптического размера 1/1,3 дюйма), 50 Мп (перископический телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом) и 50 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 32 Мп, корпусом толщиной 8,3 мм и массой до 229,8 г, предустановленной прошивкой OriginOS 7 на базе ОС Android 17, ультразвуковым 3D-сканером отпечатков пальцев и двумя симметричными динамиками. Базовая конфигурация на 12/256 ГБ оценена в Китае в эквивалент 895 долларов.

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