Представлена GaN-зарядка Colorful iGame Sigil 100W GaN Travel Charger

Компания Colorful пополнила ассортимент компактных дорожных адаптеров питания моделью iGame Sigil 100W GaN Travel Charger, которая ориентирована на одновременную зарядку ноутбуков, смартфонов и прочих гаджетов.

Новинку оснастили прочным цельнометаллическим корпусом для эффективного отвода тепла (в белом, малиновом и голубом цветах), двумя портами USB-C с индивидуальной выходной мощностью до 100 Вт и одним разъемом USB-A, энергоэффективными силовыми GaN-чипами от Southchip Semiconductor, активным корректором коэффициента мощности PFC (не менее 0,9) с поддержкой входного напряжения 100–240 В, интеллектуальной системой динамического распределения нагрузки, восемью уровнями защиты от перегрева, перегрузок и короткого замыкания, а также поддержкой протоколов PPS, SCP, FCP, QC и свежего стандарта PD 3.2 AVS с регулировкой напряжения от 9 до 20 В и пиковой мощностью до 54 Вт, актуального для быстрой зарядки iPhone 18 Pro. По замерам производителя, адаптер способен всего за 30 минут восполнить заряд 14-дюймового MacBook Pro на чипе M5 до 63%, iPhone 18 Pro — до 81%, а флагманского Vivo X300 Pro — до 77%. Цена зарядки на дебютном китайском рынке составила эквивалент 18 долларов.