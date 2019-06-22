Новинка от компании Samsung Galaxy Fit

Фирменный интерфейс позволяет читать уведомления, текстовые сообщения (и отвечать на них с использованием предустановленных шаблонов) и информацию виджетов, установленных на смартфоне, настраивать будильник, управлять календарем и проверять прогноз погоды прямо на браслете. При перемещении в другие часовые пояса Galaxy Fit автоматически переключается в режим отображения двойных часов, помогая ориентироваться во времени. По данным производителя, встроенного аккумулятора хватает на неделю активного использования браслета. Заряжается он от комплектной беспроводной зарядки.Galaxy Fit автоматически начинает отслеживать активность во время ходьбы, бега, велопрогулок, гребли, прыжков и занятий на эллиптическом тренажере. Кроме того, в приложении Samsung Health на смартфоне можно вручную выбрать один из более 90 видов упражнений. Улучшенные технологии анализа качества сна и управления стрессом следят за здоровьем даже ночью.Samsung Galaxy Fit выполнен в тонком и лёгком корпусе размерами 8,3 х 44,6 х 11,2 мм и весом всего 24 грамма. Защита от воды по стандарту 5 атм позволяет принимать душ и плавать в бассейне, не снимая браслет. На внутренней стороне находится датчик сердцебиения.Стоимость новинки составит 9990 тысяч рублей.