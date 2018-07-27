Новинка от компании Sharp Aquos C10

Смартфон Aquos C10 вышел с очень привлекательной характеристикой. Дисплей формата 18:9 имеет разрешение 1440 х 720 пикселей и размер 5,7 дюйма. Вырез у дисплея отсутствует. Камера для селфи имеет модуль на 13 МП. Тыльная камера состоит из двух блоков на 13 МП и 8 МП. Смартфон снабжен батареей на 4000 мАч.Модель Sharp Aquos B10 собрана на базе 8-ядерного чипсета MediaTek MT6750 (рабочая частота 1,5 ГГц) с графическим контроллером Mali-T860. Арсенал памяти состоит из 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенного флэша. Расширить память можно, используя microSD-карты. Программным интерфейсом выступает 7-я версия Android.Стоимость смартфона составит 390 евро.