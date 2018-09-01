Новинка отличается увеличенным дисплеем

2018-09-01, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Realme 2; [83]
Аппарат наделен 8-мегапиксельной селфи-камерой с поддержкой функции Face Unlock и сдвоенной тыльной (13 + 2 Мп).Емкость АКБ выросла до 4230 мА/ч, что в сравнении с предшественником больше на 24 %. Благодаря системе AI Power Manager, заряд аккумулятора используется более эффективно и автономность гаджета достигает 44 часов в разговорном режиме, 10 часов в игровом или 18 часов в режиме прослушивания музыки.В сердце Realme 2 лежит однокристальная система Snapdragon 450, а роль «управляющего» отдана ОС Android 8.1 but с надстройкой ColorOS 5.1. Экран с 6,2-дюймовой диагональю (1520 х 720 точек) имеет модный вырез.


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