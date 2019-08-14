Новинка прототипа Razer Phone 2

К пользователю XDA прототип попал случайно: компания отправила его вместо оригинального смартфона. По данным инсайдеров, компания отказалась от выпуска Razer Phone 3, а представленный прототип может стать очередным минорным апгрейдом представленной почти год назад модели. Логотип THX означает, что смартфон поддерживает технологии улучшения звука. В актуальном серийном варианте Razer Phone 2 установлены стереодинамики с независимыми усилителями и системой Dolby Atmos. У смартфона 512 ГБ накопителя, реализована поддержка двух SIM-карт и протокола потокового воспроизведения видео с высоким разрешением Widevine L1. Любопытно, что перевод гаджета в режим восстановления осуществляется нетипичной для серийных моделей комбинацией клавиш. Более того, представленная на фото модель имеет разблокированный загрузчик.О стоимости новинки пока неизвестно.