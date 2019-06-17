Новинка смартфона One Vision от Motorola

Экранная панель будет иметь широкий формат 21:9 и размер диагонали 6,2 дюйма. Дисплей обеспечивает разрешение 2520 х 1080 пикселей. Тыльная камера оснащена мощным оптическим сенсором на 48 МП, а также технологией Video 3D HDR. Веб-информаторы сообщали об особом ночном режиме с длинной выдержкой. Набор памяти будет представлен 3 ГБ/4 ГБ «оперативки» и флэш-накопителем, имеющим объем 32 ГБ/64 ГБ/128 ГБ. Энергоснабжение даст батарея на 3500 мАч.Данный аппарат станет третьим по счету смартфоном бренда, который выходит в рамках программы Android One, то есть в качестве операционной системы на нем будет установлен «чистый» Android. На днях гаджет появился на портале Google ARCore. Там содержалась информация, подтверждающая, что смартфон получит имя Motorola One Vision, однако параметры будущего устройства не были разглашены.О стоимости новинки пока неизвестно.