Новинка в России V40 ThinQ

К сожалению, размер диагонали специалисты установить не смогли, зато узнали, что его разрешение составит 3120 х 1440 пикселей. Такое значение было у модели G7 ThinQ.В прошивке указан центральный процессор будущего устройства. Это высокопроизводительный чип Snapdragon 845. А емкость батареи флагмана составит 3300 мАч.Эксперты XDA проанализировали содержимое прошивки и пришли к выводу, что у модели будет как минимум три варианта. Детальной информации не слишком много, но удалось выявить, что гаджет получит POLED-экран с вырезом в верхней части.Гаджет снабдят «идеальной» тыльной камерой, состоящей из трех блоков.О стоимости смартфона пока неизвестно.