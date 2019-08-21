Новинки ASUS с gamescom 2019

Компания ASUS представила на игровой конференции gamescom несколько новинок: три игровых мониторов, три новые материнские платы и новые беспроводные периферийные устройства.

ASUS представила монитор ROG Strix XG43UQ, XG27UQ и XG17. Первый - это 43-дюймовый игровой монитор 4K / 144Hz с DisplayHDR 600 и FreeSync 2. XG27UQ представляет собой 27-дюймовую версию с 4K / 144 Гц и DisplayHDR 400. Такое сочетание высокого разрешения и частоты обновления достигается с помощью сжатия потокового отображения (DSC), которая обеспечивает уровень точности без подвыборки цветности.

Последний монитор на этой неделе - ROG Strix XG17, представляющий собой 17-дюймовый портативный игровой монитор с частотой обновления 240 Гц, что делает его идеальным компаньоном для серьезных игр, находясь вдали от дома.

В ближайшее время Intel планирует выпустить новую серию процессоров серии Core X. И ASUS готова к этому переходу с материнскими платами ROG Rampage VI Extreme Encore, ROG Strix X299-E Gaming II и Prime X299-A II.

Rampage Extreme Encore - это флагман с 16 ступенями питания, слотом DIMM.2 для одновременного подключения большего количества SSD M.2, поддержкой Wi-Fi 6 и USB 3.2 Gen 2. ROG Strix X299-E Gaming II и Prime X299-A II. Некоторые из самых больших улучшений здесь происходят со стороны BIOS, поскольку ASUS внедряет изменения в свои инструменты разгона в один клик, прокладывая путь для одноядерных OC на до 16 процессорных ядер.

Две новые беспроводные игровые периферии, мышь ROG Chakram и гарнитура ROG Strix Go 2.4. Мышь имеет оптический датчик и беспроводную зарядку Qi, встроенный джойстик для управления движением, похожим на геймпад, и перепрограммируемые кнопки. Хотя эту мышь можно заряжать в беспроводном режиме, ее подключение также имеет ряд преимуществ: 15 минут зарядки обеспечивают 12 часов жизни.

ROG Strix Go 2.4 - это беспроводная игровая гарнитура, которую также можно использовать с Nintendo Switch, ПК и мобильными телефонами. Фактически, это первая в мире беспроводная гарнитура, которую можно использовать с Nintendo Switch в портативном режиме, что является приятным бонусом. Для проводного соединения можно будет использовать USB Type-C, в то время как беспроводные функции выполняются беспроводным соединением 2,4 ГГц, которое должно обеспечивать меньшую задержку по сравнению с Bluetooth.