Новинки MacBook Air и MacBook Pro

Вместе с обновлением MacBook Air и MacBook Pro компания Apple тихо «убила» 12-дюймовый MacBook. Модель впервые была представлена в 2015 году и оказалась самым компактным лэптопом производителя. Это был первый компьютер компании только с разъемами USB Type-C, клавиатурой с механизмом «бабочка» и без светящегося логотипа. Из продажи также исчез MacBook Air 2017-го года, который был самым доступным ноутбуком компании. Теперь это звание принадлежит обновленному «Эйру».В случае с MacBook Air 2019-го года изменений куда меньше. Ноутбук получил новый процессор Intel Core восьмого поколения и поддержку технологии True Tone. Одной из обновленных моделей стал 13-дюймовый MacBook Pro. Отныне он выпускается только в версии с сенсорным экраном Touch Bar — ранее был доступен вариант и без него. Из изменений стоит отметить процессор Intel Core восьмого поколения (двухъядерных версий больше нет), сканер отпечатков пальцев Touch ID во всех конфигурациях, чип Apple T2 Security Chip для защиты персональных данных, поддержку технологии True Tone для регулировки цветовой температуры экрана в зависимости от внешнего освещения и более продвинутые стереодинамики. Стоимость новинки составит 150 000 тысяч рублей.