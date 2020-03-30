Новое фото с камеры смартфона Honor 30S

В сети появилась новая фотография, сделанная на основную камеру смартфона Honor 30S, который будет представлен уже сегодня. Данный снимок, очевидно, был сделан на модуль, предназначенный для макрофотографии. Что до главного модуля, то он будет оснащаться датчиком изображениями формата 1/1,3" и размером пикселя 1,2 мкм. То есть, пользователи получат 52-Мп камеру, которая благодаря объединению 4 пикселей в один будет выдавать 13-Мп снимки с расширенным динамическим диапазоном и размером пикселей 2,4 мкм. В качестве аппаратной платформы выступит новенький фирменный чипсет Kirin 820 5G. Цена смартфона составит 380 долларов.