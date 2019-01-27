Новое фото сравнивает камеры Google Pixel 3 с iPhone XS в ночной съемке

Одной из особенностей флагманских смартфонов Google Pixel 3 и Google Pixel 3 XL является режим ночной съемки Night Sight, который действительно пмогает сделать детализированное и яркое фото в условиях недостаточной освещенности. Еще во время официального анонса Google показала фото, сравнивающее возможности своей смартфона при ночной съемке и iPhone XS. Вчера один из боссов Google опубликовал новое фото – сравнение Google Pixel 3 и iPhone XS. Удивительно, что добиться такого эффекта удалось при помощи всего одного модуля основной камеры. Интересно, сколько камер получит Google Pixel 4?

Напомним, что старшую модель оснастили 6,3-дюймовым дисплеем с вырезом и разрешением 2960:1440 пикселей, младшую – 5,5-дюймовым экраном с разрешением 2160:1080 пикселей. Также новинки получили 12 Мп одинарную камеру с объективом диафрагмой F1,8, двойную фронтальную камеру с датчиками разрешением 8 Мп и диафрагмой F1,8 и F2,2, топовый процессор Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ флэш-памяти, защиту от воды и пыли по стандарту IP68, аккумуляторы на 2915 мАч и 3430 мАч с поддержкой беспроводной зарядки, а также ОС Android 9 Pie с жестовой системой управления.