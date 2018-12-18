Новое обновление для Fitbit Ionic и Versa

Вышло обновление Fitbit OS 3.0 для умных часов Fitbit Ionic и Versa, которое предоставляет больше информации о фитнесе и более мощные приложения для упражнений.

После обновления вы сразу увидите больше информации о состоянии здоровья, например, более подробный обзор упражнений (включая часовую активность и частоту сердечных сокращений) и данные о сне. Вы также можете быстро записать потребление воды и вес. Fitbit также вводит тенденции менструального цикла в начале 2019 года, чтобы помочь женщинам более эффективно отслеживать свои репродуктивные циклы. Создатели уже используют его в приложениях, которые отслеживают катание на лыжах и скейтборде. Есть множество других приложений, запускаемых одновременно, в том числе Achu Health (который предупреждает, когда вы можете заболеть) и Couch to 5K (естественно, обучающее приложение для новых бегунов).