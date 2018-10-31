Новое обновление «сломало» Apple Watch

Apple временно остановила развертывание обновления WatchOS 5.1 . Патч был выпущен сразу после завершения события Apple 30 октября. Основных функций WatchOS 5.1 включают поддержку групповой FaceTime через FaceTime Audio, более 70 новых символов эмодзи. Но сразу после выхода обновления на форуме Reddit и в социальной сети Twitter начали появляться сообщения пользователей о том, что после установки обновления их устройства перестали включаться и дальше загрузочного экрана с логотипом Apple процесс не идет. То есть, по сути, обновление превратило гаджеты в кирпичи.

Apple также опубликовала официальное заявление по этому вопросу: ”Из-за большого числа клиентов Apple Watch, испытывающих проблему при установке watchOS 5.1 сегодня, мы приостановили обновление программного обеспечения в качестве меры предосторожности. Любые затронутые клиенты должны связаться с AppleCare, но никаких действий не требуется, если обновление установлено успешно. Мы работаем над исправлением для предстоящего обновления программного обеспечения.”