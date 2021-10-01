Новое поколение часов TicWatches от Mobvoi

Согласно последним утечкам, после выпуска умных часов Fossil Gen 6 Mobvoi компания также планирует разработать собственные устройства нового поколения.

Разработчики XDA вникли в код последнего обновления приложения Mobvoi и обнаружили ссылки на TicWatch Pro 3 Ultra , а также на несколько других неизданных устройств, включая TicWatch GHT + и GHT Pro. Код ссылается на новые функции здоровья, которые мы, вероятно, можем ожидать по крайней мере от одного из этих будущих умных часов.

К этим функциям относятся ArtyAge (возраст артерий), который «помогает определить фактический биологический возраст вашего сердца», TruHR, чтобы давать «точные, медицинские измерения частоты сердечных сокращений», eCap (объем упражнений) для измерения физических нагрузок. выносливость и HSX для измерения нагрузки на сердце из-за затвердевания артерий.

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