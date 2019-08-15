Новое поколение умных часов

Примечательно, что модель оснащена внушительным набором датчиков: на борту есть NFC, GPS, альтиметр и пульсометр. Как и все устройства в своём классе, новинка умеет отслеживать фитнес-активность пользователя. Оповещения, звонки и прочая информация выводятся на 1,2-дюймовый OLED-экран разрешением 328 х 328 пикселей. Производитель позаботился о предустановке сразу нескольких дизайнерских циферблатов. От одного заряда Vapor X способны проработать 24 часа.Misfit Vapor X получили тонкий и легкий 42-миллиметровый корпус, процессор Snapdragon 3100, 512 МБ оперативной и 4 ГБ встроенной памяти. Часы работают под управлением Wear OS.Стоимость новинки составит 280 долларов.