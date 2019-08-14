Новое поколения модулей камеры с восьмикратным оптическим зумом

Цель разработчиков — выпустить универсальный оптический модуль, который позволит производителям смартфонов отказаться от двух, трёх и четырёх камер на тыльной стороне корпуса гаджета. В случае успеха Yaguang Electronics, широкоугольный объектив, телевик и ToF-датчик будут совмещены в одном модуле. Увы, компания не сообщает даже приблизительных сроков старта серийного производства своей разработки.Разрабатываемый сенсор интересен тем, что такие показатели достигаются за счет всего одного модуля камеры, а не трех. При этом оптическая сила варьируется от 6 до 8 крат. Более того, инженеры тайваньской компании Yaguang Electronics планируют использовать искусственный интеллект и алгоритмы HDR для повышения качества съёмки в ночное время.О стоимости новинки пока неизвестно.