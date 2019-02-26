Nubia Alpha - это гибрид смартфона с гибким экраном и умных часов

Nubia представила на MWC 2019 уникальные умные часы Nubia α. Они оснащены 4-дюймовым гибким OLED-экраном, созданные в сотрудничестве с Visionox.

Поскольку он ориентирован на форм-фактор часов, экран относительно узкий и довольно высокий - его соотношение сторон составляет 36: 9 (разрешение 960 x 192 пикселей). Nubia α работают на чипсете Snapdragon Wear 2100 с 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной памяти. Новинка оснащена 5-Мп камерой для селфи и видеосвязи, поддержкой сотовых сетей с помощью eSIM-карт, поддержкой бесконтактной оплаты, навигацией, ответы на сообщения, мониторингом пульса, контролем сна и физических упражнений. Батарея емкостью 500 мАч обещает два дня работы, сравнимые со смартфонами.

Nubia α изготовлена ​​из нержавеющей стали, дисплей покрыт термостойким полиимидом. Есть версия часов покрытая 18-каратным золотом. Обе версии являются водостойкими. Версия Nubia α в чёрном стальном корпусе и без e-SIM обойдется в 34000 рублей, вариант с e-SIM оценен в 41 000 рублей, а модификация с золотистым корпусом – в 48 000 рублей.