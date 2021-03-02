Nubia Red Magic Watch готовятся к релизу в 5 цветах

Сегодня представители компании ZTE поделились новым постером с изображением часов Red Magic Watch. Предстоящее носимое устройство должно быть официально представлено 4 марта 2021 года, и на новом изображении устройство продемонстрировано в пяти различных цветовых вариантах, включая кожаную версию. В своем официальном аккаунте Weibo, китайском веб-сайте микроблогов, руководитель компании поделился изображением, на котором выделены пять различных цветовых вариантов, включая оранжевый, серебристый, черный, серый и коричневый. Примечательно, что серая и коричневая версии сделаны из кожи, предлагая более премиальный вариант. Для тех, кто не знает, Red Magic Watch будут оснащены 1,39-дюймовым AMOLED-дисплеем.