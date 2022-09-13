Nubia Z40S Pro с 18 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти подешевел в Китае

Компания ZTE снизила цену на топовый вариант смартфона Nubia Z40S Pro, который вышел в Китае этим летом. Теперь версия с 18 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной флеш-памяти стоит 965 долларов, в то время как на старте продаж за нее просили 1000 долларов. Для сравнения, iPhone 13 Pro Max с 1 ТБ флеш-памяти оценен в Китае в 1925 долларов.

Напомним, что Nubia Z40S Pro оснащается флагманским процессором Snapdragon 8 Plus Gen 1, оперативной памятью LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, системой охлаждения с испарительной камерой на 3062 мм2, 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц, селфи-камерой на 16 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп (сенсор IMX787, 35 мм объектив и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 8 Мп (перископная камера с 5-кратным оптическим зумом), версиями с батареей ёмкостью 5000 мАч и 80-Вт зарядкой, а также с аккумулятором на 4600 мАч и 120-Вт зарядкой.