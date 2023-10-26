Nubia Z50 SE готов к выходу

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились фотографии смартфона Nubia Z50 SE, официальный релиз которого ожидается в ближайшее время. Характеристики устройства не приводятся, но источники считают, что речь идет о переименованном ZTE Axon 50 Ultra. Если они правы, то «новинку» оснастят тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телевик), селфи-камерой на 32 Мп, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 6,67-дюймовым изогнутым дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, подэкранным дактилоскопическим сенсором и батареей ёмкостью 5000 мАч.