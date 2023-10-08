Nubia Z50S Pro получил версию на 24 ГБ ОЗУ

Компания ZTE представила новый вариант смартфона Nubia Z50S Pro, который может похвастаться 24 ГБ оперативной памяти. Он появится в китайской продаже 11 октября по цене в 655 долларов, что всего на 42 доллара дороже версии с 16/1 ТБ памяти.

Смартфон также оснащается топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Advanced Edition с тактовой частотой до 3,36 ГГц, оперативной памятью стандарта LPDDR5X, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 4233 мм², 6,78-дюймовым экраном BOE Q9 с разрешением 1,5K пикс, высокочастотным затемнением PWM 2160 Гц, пиковой яркостью 1200 нит и 100% охватом цветового пространства DCI-P3, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX800 размера 1/1,49 дюйма и OIS), 50 Мп (сверхширик) и 8 Мп (телеобъектив с 6-кратным оптическим зумом и OIS), аккумулятором ёмкостью 5100 мАч, поддержкой 80-проводной зарядки и предустановленной оболочкой MyOS 13 на базе Android 13.