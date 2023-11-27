Nubia Z60 Ultra не получит камеру с дюймовым датчиком

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл характеристики основной камеры флагманского смартфона Nubia Z60 Ultra, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит тройную камеру с модулями разрешением 50 Мп (датчик оптического формата 1/1,56 дюйма), 50 Мп (сверхширикоугольная оптика и сенсор на 1/1,55 дюйма) и 64 Мп (телеобъектив и датчик 1/2 дюйма). То есть, первоначальные слухи о дюймовом сенсоре в главном модуле не подтвердились. Также смартфон должен получить топовую 4-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, плоский экран и аккумулятор ёмкостью 6000 мАч.

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