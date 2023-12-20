Nubia Z60 Ultra показали на фото после анонса

Известный информатор Ice Universe поделился живыми фото представленного вчера флагманского смартфона Nubia Z60 Ultra. Отметим полноэкранный дизайн без отверстий, плоские грани корпуса и крупный блок основной камеры.

Напомним, что оцененный в Европе от 680 евро Nubia Z60 Ultra оснащается топовой 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, оперативной памятью стандарта LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2480:1116 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, подэкранной фронтальной камерой на 12 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор IMX800 с 35-мм объективом и оптической стабилизацией), 50 Мп (сверхширик с OIS) и 64 Мп (85 мм оптика с OIS), батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, рамкой из аэрокосмического металлического сплава и предустановленной прошивкой MyOS 14 на основе ОС Android 14.

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