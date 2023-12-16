Nubia Z60 Ultra получит изоморфный дизайн

Бренд Nubia опубликовал новые тизеры, раскрывающие главные, по мнению производителя, особенности грядущего флагманского смартфона Nubia Z60 Ultra. Итак, отмечается подэкранная камера пятого поколения и, соответственно, отсутствие вырезов на дисплее, «изоморфный космический дизайн», полноценная защита от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, топовая однокристальная система Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, батарея ёмкостью 6000 мАч с кремний-углеродный анодом (более высокая плотность аккумулятора) и тройная основная камера с оптической стабилизацией в каждом модуле. Официальная презентация Nubia Z60 Ultra запланирована на 19 декабря.