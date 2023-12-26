Nubia Z60 Ultra сразу стал бестселлером

Китайский информатор Ice Universe раскрыл подробности об успехах смартфона Nubia Z60 Ultra, который сегодня появился в продаже. Итак, всего за одну секунду было продано устройств на 14 миллионов долларов. Это позволило Nubia Z60 Ultra стать самым популярным Android-смартфоном на JD.com.

Напомним, что новинка характеризуется флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2480:1116 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, подэкранной селфи-камерой на 12 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик IMX800 с 35-мм оптикой и оптической стабилизацией), 50 Мп (сверхширик с OIS) и 64 Мп (85 мм объектив с OIS), аккумулятором 6000 мАч, поддержкой 80-Вт быстрой зарядки, защитой от воды и пыли (степень IP68), рамкой из аэрокосмического металлического сплава и фирменной оболочкой MyOS 14 на базе операционной системы Android 14.
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