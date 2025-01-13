Nubia Z70 Ultra New Year Edition оценили в 625 долларов

Компания Nubia выпустила новогоднее издание флагманского смартфона Z70 Ultra, которое получило название New Year Edition. От стандартной версии новинка отличается оранжевой расцветкой. Смартфон станет доступен для покупки 16 января по цене от 625 долларов.

Напомним, что аппарат характеризуется топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, 6,85-дюймовым OLED-дисплеем с кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 2000 нит, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX906 оптического формата 1/1,56 дюйма, 35-мм оптика с переменной диафрагмой f/1,59–f/4,0 и оптическая стабилизация), 50 Мп (13-мм сверхширик) и 64 Мп (85-мм перископ с OIS), батареей ёмкостью 6150 мАч, поддержкой 80-Вт проводной быстрой зарядки, модулем NFC, двумя динамиками, а также защитой от пыли и влаги в соответствии со степенями IP68 и IP69.
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