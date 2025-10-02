Nubia Z80 Ultra протестировали в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench появились результаты тестирования флагманского смартфона Nubia Z80 Ultra, который будет представлен в ближайшее время. Как и было объявлено ранее, аппарат основан на новой топовой платформе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с двумя ядрами с тактовой частотой 4,61 ГГц и шестью ядрами с частотой 3,63 ГГц. Также сообщается о 16 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системе Android 16. Аппарат набрал 3669 и 11309 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно. По данным инсайдеров, смартфон получит основную камеру с улучшенным перископным модулем, кремний-углеродной батареей ёмкостью от 7000 мАч и полноэкранным дисплеем нового поколения с невидимой фронтальной камерой.