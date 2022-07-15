Nubia анонсировал игровую периферию серии Red Magic

Китайский бренд Nubia анонсировал игровую периферию Red Magic Keyboard и Red Magic Mouse для киберспортсменов и обычных геймеров. Ранее, Nubia представила новый игровой монитор Mini LED.

Red Magic Keyboard представляет собой полноразмерную механическую клавиатуру с цифровой панелью, встроенным дисплеем и регулятором громкости. Клавиатура оснащена RGB-подсветка с поддержкой 16,8 млн цветов.

Игровая мышь Red Magic Mouse оснащена сенсором Pixart PAW3395. Его разрешение варьируется от 50 до 26 000 DPI. В кнопках используются переключатели Kaihua GM 8.0 Black Mamba со сроком службы до 80 миллионов нажатий. Также есть RGB-подсветка. Подключение мыши осуществляется с помощью Bluetooth или через радиоканал работающий на частоте 2,4 ГГц.