Nubia представила Z60 Ultra Photography Edition для фотографов

Сегодня достаточно популярный в Китае смартфон Nubia Z60 Ultra получил специальное обновление в виде версии Photographer Edition с существенно улучшенным дизайном корпуса, при разработке которого специалисты явно вдохновлялись классическими фотоаппаратами. Например, у смартфона Nubia Z60 Ultra Photography Edition имеется панель из экологической кожи, плюс используется стекло и довольно премиальные материалы. Также производитель заявил, что смартфон получил несколько оптимизаций с помощью искусственного интеллекта, которые задействованы для фотографий и процесса съёмки.

Например, благодаря ИИ-алгоритмам смартфон получил возможность тонкой настройки обработки изображений и способность удалять нежелательные объекты со снимков (такая функция есть у Google Pixel, но это эксклюзивная опция). Nubia Z60 Ultra Photography Edition также предлагает функции генеративного искусственного интеллекта для изображений и перевод в реальном времени для звонков и личных сообщений текстового характера. Но во всём остальном смартфон Nubia Z60 Ultra Photographer Edition сохраняет базовую спецификацию с дисплеем AMOLED диагональю 6,8 дюйма, процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и тройной камерой с оптической стабилизацией, включающей основную камеру на 50 Мп (35 мм), телеобъектив на 64 Мп (85 мм) и ультраширокоугольную камеру на 50 Мп (16 мм). Да, все три камеры получили оптическую стабилизацию. При этом стоит смартфон всего 600 долларов.