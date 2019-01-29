Nubia α – умные часы-смартфон с гибким экраном

Nubia представила необычную новинку - это умные часы с гибким экраном и множеством функций. Гаджет оснащен большим вытянутым экраном. Дисплей заметно больше, чем у существующих смарт-часов с возможностью совершения звонков. Разработчики называют Nubia-α «самым технически совершенным носимым смартфоном в мире».

Они смогут измерять пульс, использоваться для оплаты по NFC, управлять плеером, подсчитывать фитнес-активность и самостоятельно звонить, так как в Nubia А есть eSIM-карта. Но такая реализация сотовой части противоречит законам РФ, что делает практически невозможным использование Nubia А как телефона в нашей стране. Новинка даже имеет камеру.

Производитель утверждает, что Nubia α поступит в продажу в этом году.