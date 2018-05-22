Nvidia GeForce GTX 1050 (3 ГБ) имеет 96-битную шину памяти

Некоторое время назад мы упоминали, что будет выпущен новый SKU на базе GeForce GTX 1050, версия GeForce GTX 1050 на 3 ГБ. Карта должна заполнить пробел между GTX 1050 с 2 ГБ и GTX 1050 Ti с 4 ГБ.
Некоторое время назад я уже упоминал, что было бы интересно посмотреть, какой контроллером памяти будет установлен на новую видеокарту. Nvidia просто разместила полные спецификации здесь . Как вы можете видеть, версия на 3 ГБ - это отдельная видеокарта, однако, она имеет существенное изменение в контроллере памяти, 96-битная шина памяти, и это значительное изменение, низкопроизводительные и графические карты начального уровня всегда лишены нескольких линий памяти.
Некоторое время назад я уже упоминал, что было бы интересно посмотреть, какой контроллером памяти будет установлен на новую видеокарту. Nvidia просто разместила полные спецификации здесь . Как вы можете видеть, версия на 3 ГБ - это отдельная видеокарта, однако, она имеет существенное изменение в контроллере памяти, 96-битная шина памяти, и это значительное изменение, низкопроизводительные и графические карты начального уровня всегда лишены нескольких линий памяти.