Nvidia GeForce GTX 1050 с 3 ГБ VRAM и слухи GeForce GTX 1180

Во-первых, позвольте мне что-то сказать, есть ряд новостных материалов, распространяющихся в Интернете на потенциальную GeForce GTX 1180, основанной на Volta, была замечена в базе данных TPU.Эти спецификации основаны на свободном и ожидаемом количестве, взятом из оригинального дизайна Volta, но теперь с памятью GDDR6. Некоторые пишут самые необычные варианты, другие говорят, что это выставочный образец. Однако на сегодняшний день это ничто не подтверждено.

Эти данные, по-видимому, основаны на спекулятивной информации, которые появились в предыдущих утечках, включая предположения о 12-нм финишном процессе TSMC, 3584 CUDA ядрах, 224 текстурных блоков и 64 ROP, а так же 200 Вт TDP.Более вероятными является слух о том, что Nvidia работает над версией GeForce GTX 1050 с 3 ГБ памяти. Карта должна заполнить пробел между GTX 1050 с 2 ГБ и GTX 1050 Ti с 4 ГБ.