Nvidia GeForce GTX 1660 Ti без поддержки RTX находится в разработке

2019-01-18, Автор - Anna; Продукт - Nvidia GeForce GTX 1660 Ti ; [80]
Мы слышали много слухов , что Nvidia планирует объявить новую GTX 11-серию графических карт, и теперь появилась новая информация относительно будущей видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti. Она будет оснащена графическим процессором TU116 с 1536 ядрами CUDA и 6 ГБ GDDR6 без поддержки технологии трассировки лучей.

GeForce GTX 1660 Ti будет медленнее RTX 2060, у которой 1920 ядер CUDA. При этом будет задействована память GDDR6 и шина данных шириной в 192 бита. Отсутствие поддержки RTX и использование меньшего количества ядер приводят к тому, что новинка имеет существенно меньшие размеры по сравнению с TU106, а значит и дешевле в производстве. Благодаря этому NVIDIA сможет использовать его для видеокарт в ценовом сегменте менее $300. Сроки выхода Nvidia GeForce GTX 1660 Ti пока не уточняются.

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