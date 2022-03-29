Nvidia GeForce RTX 3090 Ti оценен в 1999 долларов

Сегодня Nvidia наконец выпустила GeForce RTX 3090 Ti, флагманскую видеокарту компании, впервые представленную в январе вместе с RTX 3050. RTX 3090 Ti имеет полнофункциональный графический процессор GA102 с 10752 ядрами CUDA, что лишь немного выше, чем 10496 ядер у RTX 3090. Количество ядер RT увеличилось с 82 до 84, а количество ядер Tensor — с 328 до 336. тактовая частота Boost увеличилась с 1,4 ГГц/1,7 ГГц до 1,67 ГГц/1,86 ГГц. Он включает те же 24 ГБ памяти GDDR6X, но скорость увеличена с 19,5 Гбит/с до 21 Гбит/с.

Nvidia утверждает, что RTX 3090 Ti имеет производительность одинарной точности 40 TFLOPS по сравнению с 35 TFLOPS у RTX 3090. В играх он в среднем на 9 процентов быстрее по сравнению с RTX 3090. Однако с более высокой производительностью также связано более высокое энергопотребление. RTX 3090 Ti потребляет 450 Вт, что на 100 Вт больше, чем у RTX 3090. Nvidia, в первую очередь позиционирует RTX 3090 Ti как карту для создателей контента, ориентируясь на 24 ГБ памяти, которую вы получаете, по сравнению с 10 ГБ или 12 ГБ у RTX 3080 и 3080 Ti. Завершает это объявление возмутительно высокая цена — 1999 долларов за модель Founders Edition. Это на 33% больше, чем у RTX 3090, несмотря на собственные заявления компании об улучшении производительности. А поскольку это рекомендованная цена, придется заплатить еще больше уже в розничном магазине.