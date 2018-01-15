Nvidia Preps Max-Q версии GeForce GTX 1050 и 1050 Ti

Технология Max-Q - это энергоэффективный модуль для использования в ноутбуках, оснащенных этим совместимым продуктом. Это делает их более энергоэффективными, а также более бесшумными. До сих пор была версия Max-Q для GeForce GTX 1060, 1070 и 1080.Однако, как выясняется, GTX 1050 и 1050 Ti также появятся в списке в ближайшем будущем, эта страница для драйвера Linux четко показывает и доказывает это. Однако не ожидайте больших анонсов об этом. NotebookCheck, который заметил эту запись, упоминает, что карты Max-Q будут на 10-15 процентов медленнее по сравнению с обычной версией, основанной на опыте с ранее выпущенными версиями Max-Q. Они также отмечают, что TDP должен составлять от 34 до 46 Вт.