Nvidia может перевыпустить GeForce GTX 1060 с GP104 (графический процессор GTX 1070)

Появился новый слух, свежий из Азии. Nvidia, пересматривает комплект видеокарты GeForce GTX 1060. Мы видели 6 ГБ 8 Гбит / с, а затем 9 Гбит / с, конечно еще, модель с 3 ГБ, даже модель 5 ГБ для азиатского региона, а последний слух теперь говорит о том, что GTX 1060 с расширенным графическим процессором GTX 1070.Разумеется, от команды зеленых нету никаких комментариев, Volta хранится для HPC, AI и Deep Learning, а более ранние разговоры о том, что Pascal в этом году не будет выпущен, затихли. Как теперь кажется, Nvidia может выпустить новую версию GeForce GTX 1060 (GP106-400), однако теперь он основан на GP104-300 GPU. И это чип, используемый в GeForce GTX 1070, сообщает Asia Expreview.