Nvidia опасается, что возможный криптовалютный спрос может снизиться

Потребность GPU в криптодобывающей промышленности в последнее время демонстрирует признаки замедления, и Nvidia приступила к принятию мер по минимизации возможного ущерба.Тайваньская компания Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) Морис Чанг недавно заявила, что компания ожидает увидеть рост выручки на 10-15% в первом полугодии 2018 года благодаря спросу сегмента криптовалюты. Те, кто следит за рынком говорят, что многие люди которые добывают криптовалюту, скорее всего, обратятся к приобретению ASIC от таких поставщиков, как Bitmain.