Nvidia представила видеокарту в стилистике Cyberpunk 2077

CD Projekt Red разработчик игр, решил в Твиттере задаться вопросом, будет ли NVIDIA делать какую-либо специальную видеокарту GeForce RTX для запуска игры Cyberpunk 2077. NVIDIA GeForce ответил на это вопрос, и представила официальный тизер грядущей видеокарты GeForce RTX на тему Cyberpunk 2077.

Однако изображение немного размыто, но речь идет о графическом процессоре GeForce RTX 2080 Ti с эталонным кулером, окрашенным в желтый цвет с акцентом вокруг корпуса. Так как релиз Cyberpunk 2077 состоится в сентябре, NVIDIA должна выпустить свою специальную видеокарту примерно в те же сроки. Стоимость данной видеокарты 1100 долларов.