Nvidia выпускает видеокарту Tesla V100s

Новый графический процессор разработан для ускорения искусственного интеллекта, высокопроизводительных вычислений (HPC), обработки данных и графики.

Nvidia Tesla V100s оборудован графическим процессором Volta GV100, количество ядер CUDA и Tensor (5120 и 640 соответственно) и TDP 250 Вт. V100s имеет 32 ГБ памяти версии HBM2, а также более высокие тактовые частоты и пропускную способность памяти, рассчитанные на 1601 МГц и 1134 Гбит/с.

Улучшенная тактовая частота помогает V100s обеспечить производительность с одинарной и двойной точностью до 17,1%, с 16,4TFLOP и 8,2TFLOP соответственно, по сравнению с оригинальным V100. Производительность Tensor также улучшилась на 16,1%, что означает, что она достигает 130TFLOP.