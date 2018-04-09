Nvidia завершает поддержку Fermi и 32-разрядных драйверов

На своем веб-сайте Nvidia объявила о выпуске странтицы базы знаний, в котором упоминается, что это прекратит поддержку графических процессоров на базе Fermi, теперь они получат статус устаревшего. Помимо этого, и мы уже упоминали об этом, 32-битные драйверы перестанут существовать.Графические процессоры Fermi используются в самых разных продуктах Geforce Mobile и настольных ПК. Например, 400 (M) до четных и 800M серий. Более узнаваемыми являются GTX 480, 550 до 580 и 590. В этом году будут выпущены только критические обновления (например, исправления безопасности), начиная с января 2019 года поддержка будет остановлена.