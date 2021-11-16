OLED-ноутбуки ASUS Vivobook Pro 14 и 15

Компания ASUS объявила о выпуске своих новых OLED-дисплеев Vivobook Pro 14 (K3400) и Vivobook Pro 15 (M3500), которые теперь доступны для покупки по цене от 920 долларов. Vivobook Pro 14 (M3401), и Vivobook Pro 15 (K3500) скоро будут доступны в конце декабря 2021 года. 14-дюймовый ноутбук оснащен OLED-дисплеем 2K, 90 Гц с соотношением сторон 16:10, 2,8K (2880 x 1800). разрешение, частота обновления 90 Гц, время отклика 0,2 мс, 100% цветовой охват DCI-P3.

Vivobook Pro 14 OLED позволяет вам выразить свои истинные цвета с его ярким и потрясающим 14-дюймовым дисплеем NanoEdge 2,8K OLED1 и впечатляющим звуком, сертифицированным Harman Kardon. Vivobook Pro 14 OLED погрузит вас во все, что вы делаете, будь то работа или игра. Ультра-стильный Vivobook Pro 14 OLED, оснащенный новейшим процессором Intel® H Series 11-го поколения с графикой NVIDIA GeForce GTX 1650, системой охлаждения с двумя вентиляторами и сверхбыстрым WiFi 6, станет ключом к раскрытию вашего истинного потенциала.

Vivobook Pro 14/15 OLED обеспечивает скорость и точность, необходимые для реализации вашего видения. Эксклюзивный DialPad дает вам точное и интуитивно понятное управление вашими творческими инструментами, а конструкция охлаждения с двумя вентиляторами позволяет вам работать в спокойной обстановке. Vivobook Pro 14/15 OLED открывает дверь в ваше творческое будущее.