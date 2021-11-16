OLED-ноутбуки ASUS Vivobook Pro 14 и 15

Vivobook Pro 14 OLED позволяет вам выразить свои истинные цвета с его ярким и потрясающим 14-дюймовым дисплеем NanoEdge 2,8K OLED1 и впечатляющим звуком, сертифицированным Harman Kardon. Vivobook Pro 14 OLED погрузит вас во все, что вы делаете, будь то работа или игра. Ультра-стильный Vivobook Pro 14 OLED, оснащенный новейшим процессором Intel® H Series 11-го поколения с графикой NVIDIA GeForce GTX 1650, системой охлаждения с двумя вентиляторами и сверхбыстрым WiFi 6, станет ключом к раскрытию вашего истинного потенциала.
Vivobook Pro 14/15 OLED обеспечивает скорость и точность, необходимые для реализации вашего видения. Эксклюзивный DialPad дает вам точное и интуитивно понятное управление вашими творческими инструментами, а конструкция охлаждения с двумя вентиляторами позволяет вам работать в спокойной обстановке. Vivobook Pro 14/15 OLED открывает дверь в ваше творческое будущее.