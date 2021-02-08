OPPO A15s доступен в Индии с версии 4 ГБ + 128 ГБ

Компания OPPO представила в Индии новый вариант смартфона A15s. Теперь в Индии смартфон OPPO A15s теперь можно приобрести в варианте 4 Гб + 128GB.

Эта версия смартфона представлена ​​в двух цветах: Dynamic White и Fancy White. Его цена составляет 156 долларов. Совершенно новая модель 4 ГБ + 128 ГБ похожа на стандартную версию, за исключением того, что в ней больше внутренней памяти.

OPPO A15s оснащен 6.52 дюймовым IPS дисплеем с разрешением экрана HD+. На дисплее есть выемка на которой размещена 8-мегапиксельная селфи-камера. Устройство работает на процессоре MediaTek Helio P35 в паре с оперативной памятью LPDDR4X и хранилищем eMMC 5.1. Кроме того, телефон оснащен тройной камерой 13MP (широкая) + 2MP (макро) + 2MP (глубина) на задней панели. Устройство работает под управлением ColorOS 7.2 на базе Android 10 и оснащен батареей емкостью 4230 мАч с поддержкой зарядки 10 Вт.

Другие функции этого устройства включают датчик отпечатков пальцев на задней панели, две SIM-карты, 4G, VoLTE, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GNSS (GPS, A-GPS, BeiDou, ГЛОНАСС), разъем для наушников 3,5 мм, слот для карты microSD. , и порт MicroUSB.