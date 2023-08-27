OPPO A38 показали на пресс-рендерах

Профильное издание Appuals поделилось качественными изображениями смартфона OPPO A38, который еще не был представлен официально. Отметим вертикально ориентированный блок основной камеры, каплевидный вырез фронтальной камеры, а также золотистую и черную расцветки.

Что до технических характеристик, смартфону приписывают наличие 6,56-дюймового IPS-дисплея с разрешением 1612:720 пикселей, кадровой частотой 90 Гц и отображением 16,7 миллиона цветовых оттенков, 12-нанометровой однокристальной системы MediaTek Helio G80, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, сдвоенной тыльной камеры с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камеры разрешением 5 Мп, защиты от влаги в соответствии со степенью IP54, батареи ёмкостью 5000 мАч, бокового дактилоскопического сенсора, 3,5-мм аудиогнезда, поддержки Bluetooth 5.3, NFC и Wi-Fi 5. Ориентировочная цена смартфона в Европе составляет 160 евро.