OPPO A5 Pro показали на фото

Вчера компания OPPO объявила, что презентация смартфона A5 Pro состоится 24 декабря, а уже сегодня китайский регулятор TENAA опубликовал первые фотографии и некоторые характеристики грядущей новинки. Судя по снимкам, аппарат получит шайбовидный блок основной камеры, плоские боковые рамки корпуса и врезанную по центру экрана фронтальную камеру.

Что до технических параметров, пока сообщается о 6,7-дюймовом дисплее с разрешением 2412:1080 пикселей, селфи-камере на 16 Мп, сдвоенной тыльной камере с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, аккумуляторе ёмкостью 5840 мАч и корпусе с размерами 161,5:74,85:7,67 мм и массой 186 граммов.